Exposition photographique par Valérie Leduc 32 Grande Rue, 2 mai 2023, Lignières.

Les clichés de Valérie vous embarquent pour une balade dans l’univers des oiseaux, ceux de nos jardins, les migrateurs et ceux de Guadeloupe… Passionnée de nature et de photographie, elle nous dévoile ces instants volés..

Vendredi 2023-05-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-26 17:30:00. EUR.

32 Grande Rue

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Valérie’s pictures take you on a journey through the world of birds, those of our gardens, the migratory ones and those of Guadeloupe? Passionate about nature and photography, she reveals to us these stolen moments.

Las fotografías de Valérie nos adentran en el mundo de las aves, las de nuestros jardines, las migratorias y las de Guadalupe? Apasionada de la naturaleza y de la fotografía, nos revela estos momentos robados.

Die Bilder von Valérie nehmen Sie mit auf einen Spaziergang durch die Welt der Vögel, der Vögel in unseren Gärten, der Zugvögel und der Vögel auf Guadeloupe Sie ist eine leidenschaftliche Naturliebhaberin und Fotografin, die uns diese gestohlenen Augenblicke offenbart.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT LIGNIERES