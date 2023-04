Atelier d’écriture ludique Chemin de l’Ange Blanc, 18 avril 2023, Lignières.

Des petits jeux d’écriture pour les enfants dès 7 ans qui leurs permettront de stimuler leur imagination. Inscription auprès de la bibliothèque.

Mardi 2023-04-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-18 . EUR.

Chemin de l’Ange Blanc

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Little writing games for children from 7 years old that will allow them to stimulate their imagination. Registration at the library

Pequeños juegos de escritura para niños a partir de 7 años para estimular su imaginación. Inscripción en la biblioteca

Kleine Schreibspiele für Kinder ab 7 Jahren, mit denen sie ihre Fantasie anregen können. Anmeldung bei der Bibliothek

Mise à jour le 2023-04-12 par OT LIGNIERES