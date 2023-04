Super Loto Lignières Catégories d’Évènement: Cher

Lignières

Super Loto, 15 avril 2023, Lignières . Lignières ,Cher , Super Loto Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher

2023-04-15 14:30:00 – 2023-04-16 Lignières

Cher . Venez participer au super loto animé par Stéphanie M.

Loto comportant des parties spéciales bon d’achat. Buvette, sandwichs et pâtisseries sur place.

Ouverture des portes 1h avant le début des jeux.

Contact par SMS de préférence. Super Loto au profit de l’association sportive de karting Nevers Team Departement. +33 6 16 47 78 84 PIXABAY

Lignières

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Chemin de l'Ange Blanc Lignières Cher Ville Lignières Departement Cher Tarif Lieu Ville Lignières

Lignières Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres /

Super Loto 2023-04-15 was last modified: by Super Loto Lignières 15 avril 2023 Chemin de l'Ange Blanc Lignières Cher cher Lignières

Lignières Cher