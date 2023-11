« Lignes infinies, au fil de l’art de Kim Jung Gi » Exposition-hommage Centre Culturel Coréen Paris Catégories d’Évènement: ile de france

« Lignes infinies, au fil de l'art de Kim Jung Gi » Exposition-hommage Centre Culturel Coréen Paris, 16 novembre 2023, Paris. Du jeudi 16 novembre 2023 au samedi 16 mars 2024

.Public adultes. gratuit Entrée libre Dessinateur de bandes-dessinées coréen tout particulièrement connu pour ses performances graphiques, au cours desquelles il réalisait des fresques à main levée en direct et en public, Kim Jung Gi s’est brusquement éteint en France le 3 octobre 2022, à l’âge de 47 ans. Son trait facétieux et fourmillant de détails n’a eu de cesse de séduire, comme l’atteste les nombreux drawing shows que l’artiste donnait un peu partout dans le monde. Une année est passée, et c’est ici, à Paris, que le Centre Culturel Coréen a à cœur de rendre hommage à ce grand artiste qui appréciait beaucoup la France, une amitié à double sens d’ailleurs. Son histoire avec elle a débuté en 2012, lorsque Kim Jung Gi a dessiné en direct devant le public du festival Strasbulles, à Strasbourg. Sa notoriété en France s’est ensuite renforcée, notamment de par sa collaboration avec le scénariste de bandes-dessinées Jean-David Morvan. Comme un signe du destin, les derniers drawing shows qu’il a donnés ont été réalisés l’an dernier à Paris, à la Galerie Daniel Maghen, peu avant sa brutale disparition. Encensé par la critique, Kim Jung Gi était considéré par beaucoup comme un dessinateur très prometteur, sa plume dynamique remplissant, au gré de son inspiration, toiles et pages blanches d’une multitude de personnages que l’on croirait saisis en plein mouvement. Afin de lui rendre hommage, et pour célébrer l’ouverture en Corée du tout nouveau musée qui lui est consacré, le Centre Culturel Coréen présente une exposition réunissant plusieurs œuvres de Kim Jung Gi, ainsi que des travaux collaboratifs ayant particulièrement marqué sa carrière. Une belle occasion de célébrer un artiste qui aura, sans nul doute, marqué de son coup de pinceau vivifiant le paysage de la bande-dessinée, en France comme en Corée. Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris Contact : https://www.coree-culture.org +33147208386 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen coree-culture.org

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris Contact : https://www.coree-culture.org +33147208386 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen

