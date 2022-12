Lignes figées, lignes vivantes Fondation des Etats-Unis Paris Catégories d’évènement: île de France

Pour le premier Art-Hop-Polis de l’année 2023, la Fondation des États-Unis (FEU) vous invite à venir découvrir Lignes figées, lignes vivantes des artistes Libéral Martin et Onix Vanga, tous deux en résidence à la FEU. Dans leur exposition de réalité augmentée, ils explorent les points de contact entre leurs deux pratiques. Par l’utilisation de la réalité augmentée, leurs œuvres prennent vie à travers l’écran de téléphone du spectateur. Les lignes organiques de Onix adoptent un aspect pseudo-aléatoire par l’utilisation du code Perlin-noise et rencontrent le trait des créatures animées de l’imaginaire de Libéral. Les deux visions se mêlent dans leur recherche de l’organique au sein de l’artificiel. Cette installation de lignes venant quitter le papier, libéré du monde de l’immobile, questionne la fine séparation entre la réalité et le virtuel. En savoir plus et réserver un créneau de visite en présence des artistes. Le vernissage de l’exposition s’inscrit dans le cadre du parcours Art-Hop-Polis, le art-hopping à la Cité internationale universitaire de Paris le premier mercredi de chaque mois. Attention, en janvier ce sera exceptionnellement le 2ème mercredi, le 11/01. Fondation des Etats-Unis 15 boulevard Jordan 75014 Paris Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/lignes-figees-lignes-vivantes/ contact@fondationdesetatsunis.org https://www.facebook.com/events/1502054296966048 https://www.facebook.com/events/1502054296966048 https://my.weezevent.com/lignes-figees-lignes-vivantes-art-hop-polis

