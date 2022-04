LIGNES ET COURBES Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

LIGNES ET COURBES Laval, 21 avril 2022, Laval. Galerie Eugène 15 bis Rue Eugène Jamin

2022-04-21 – 2022-04-21 Galerie Eugène 15 bis Rue Eugène Jamin

Laval Mayenne Nouvel accrochage à la Galerie Eugène.

Nouvel accrochage à la Galerie Eugène.

"Lignes et Courbes", une exposition autour des œuvres récentes de 4 artistes reconnus : Véronique Engels, Pascale Simon, Amélie Le Grelle et Frédérique Tristant.

“Lignes et Courbes”, une exposition autour des œuvres récentes de 4 artistes reconnus : Véronique Engels, Pascale Simon, Amélie Le Grelle et Frédérique Tristant. Galerie Eugène 15 bis Rue Eugène Jamin Laval

