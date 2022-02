Lignes de partage : 22 poètes du Luxembourg Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégorie d’évènement: Paris

« (…) Ecrite en trois langues, le luxembourgeois, le français, l’allemand -et même quatre si l’on songe à l’anglais de la diaspora- elle (la poésie luxembourgeoise) est l’espace d’une cohabitation linguistique heureuse… Il fallait une anthologie pour faire découvrir les richesses inattendues de cette Babel moderne…. Il fallait un poète ouvert à la diversité des langues pour porter ce projet d’anthologie : c’est le cas de Jean Portante, auteur de langue française né à Differdange, ville minière du Grand-Duché où ses parents, immigrés italiens, se sont installés, peu avant sa naissance. « Le français n’est pas venu à moi, je m’en suis habillé. Je l’ai rencontré en même temps que l’allemand et le luxembourgeois. » écrit-il »

Jean Portante a établi et préfacé l’anthologie des poètes luxembourgeois contemporains. En musique, accompagné par le bandonéoniste César Strocio, il lira des textes choisis dans l’anthologie. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schloesing, Paris 16e Paris Quartier de la Muette

