Lignes de désir – Karine Debouzie Aix-en-Provence, 18 mars 2022, Aix-en-Provence.

Lignes de désir – Karine Debouzie Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Aix-en-Provence

2022-03-18 – 2022-04-14 Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

3.7 3.7 Vernissage le samedi 26 mars à 12h dans le cadre du week-end inaugural de la Biennale d’art et de culture : une 5ème Saison



Par ses réseaux de matériaux détournés, elle déploie dans l’espace une mise en scène de circulations et de connexions. Tout en courbe et contre courbe, en jonction et en passage l’artiste développe une nouvelle trame qui par son lacis nous donne à voir le lieu et l’architecture de manière différente, nous en offrant une nouvelle perception qui peut être déroutante.



En partant de recherches autour de l’informe, le travail de Karine Debouzie se développe en installations monumentales, sculptures, gestes, images. Artiste pluridisciplinaire, elle détourne des matériaux manufacturés de leur usage ou encore des matières impalpables. Elle les expérimente pour découvrir empiriquement leurs particularités qu’elle se réapproprie pour créer des anomalies visuelles et perceptives.

Les installations forment des dessins démesurés dans l’espace et instaurent des gestes qu’elle consigne en vidéo en rapport avec son implication physique dans ses réalisations. Quel que soit le médium utilisé, un jeu se met en place avec l’espace accompagné d’une conception numérique.

Les sculptures convoquent le vide, évoluent en mobiles ou s’emparent de la lumière.

Les matériaux des volumes deviennent outils de réalisation des dessins. Les photographies et vidéos permettent une incursion dans l’élaboration de la création.

L’abstraction prend corps en interrogeant le vivant, les connexions, liens, relations entre micro et macro, visible et invisible, l’entropie et le mouvement.



Visite commentée de l’exposition tous les mercredis à 15h (réservation obligatoire au 04 42 91 88 74 / animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr)



// Programme du Week-end inaugurale de la Biennale d’art et de culture – Une 5ème saison //



Le musée est en entrée libre le 26 mars de 12h à 22h & le 27 mars de 14h à 18h



Le 26 mars

● Vernissage de l’exposition à 12h00 en présence de l’artiste suivi de « Chemins de désir ». Karine Debouzie achève le parcours graphique dans l’espace public initié en amont de la biennale en reliant le musée du Pavillon de Vendôme, l’école d’Art et le Petit Duc.

● Visite commentée de l’exposition de 17h à 22h toutes les heures.



Le 27 mars

● Ateliers créatifs pour petits et grands « à la manière de » dans le cadre de l’exposition de Karine Debouzie de 14h à 17h

● Visite commentée de l’exposition toutes les heures de 14h à 17h.

● Concert de Kevin Norwood : Here come the spring / Voilà le printemps !

proposé par le Petit Duc à 17h dans le jardin du musée ( 75’) Kevin Norwood, propose pour ce concert exceptionnel dans le jardin du Pavillon de Vendôme un répertoire lumineux, une invitation à découvrir le jazz pour les petits et les grands.

Karine Debouzie s’empare du Pavillon de Vendôme, du musée, de la façade, du bassin. Elle détourne des matériaux manufacturés dévoilant un autre espace, un dedans-dehors, intérieur-extérieur, visible-invisible.

animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr +33 4 42 91 88 75 http://aixenprovence.fr/

Vernissage le samedi 26 mars à 12h dans le cadre du week-end inaugural de la Biennale d’art et de culture : une 5ème Saison



Par ses réseaux de matériaux détournés, elle déploie dans l’espace une mise en scène de circulations et de connexions. Tout en courbe et contre courbe, en jonction et en passage l’artiste développe une nouvelle trame qui par son lacis nous donne à voir le lieu et l’architecture de manière différente, nous en offrant une nouvelle perception qui peut être déroutante.



En partant de recherches autour de l’informe, le travail de Karine Debouzie se développe en installations monumentales, sculptures, gestes, images. Artiste pluridisciplinaire, elle détourne des matériaux manufacturés de leur usage ou encore des matières impalpables. Elle les expérimente pour découvrir empiriquement leurs particularités qu’elle se réapproprie pour créer des anomalies visuelles et perceptives.

Les installations forment des dessins démesurés dans l’espace et instaurent des gestes qu’elle consigne en vidéo en rapport avec son implication physique dans ses réalisations. Quel que soit le médium utilisé, un jeu se met en place avec l’espace accompagné d’une conception numérique.

Les sculptures convoquent le vide, évoluent en mobiles ou s’emparent de la lumière.

Les matériaux des volumes deviennent outils de réalisation des dessins. Les photographies et vidéos permettent une incursion dans l’élaboration de la création.

L’abstraction prend corps en interrogeant le vivant, les connexions, liens, relations entre micro et macro, visible et invisible, l’entropie et le mouvement.



Visite commentée de l’exposition tous les mercredis à 15h (réservation obligatoire au 04 42 91 88 74 / animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr)



// Programme du Week-end inaugurale de la Biennale d’art et de culture – Une 5ème saison //



Le musée est en entrée libre le 26 mars de 12h à 22h & le 27 mars de 14h à 18h



Le 26 mars

● Vernissage de l’exposition à 12h00 en présence de l’artiste suivi de « Chemins de désir ». Karine Debouzie achève le parcours graphique dans l’espace public initié en amont de la biennale en reliant le musée du Pavillon de Vendôme, l’école d’Art et le Petit Duc.

● Visite commentée de l’exposition de 17h à 22h toutes les heures.



Le 27 mars

● Ateliers créatifs pour petits et grands « à la manière de » dans le cadre de l’exposition de Karine Debouzie de 14h à 17h

● Visite commentée de l’exposition toutes les heures de 14h à 17h.

● Concert de Kevin Norwood : Here come the spring / Voilà le printemps !

proposé par le Petit Duc à 17h dans le jardin du musée ( 75’) Kevin Norwood, propose pour ce concert exceptionnel dans le jardin du Pavillon de Vendôme un répertoire lumineux, une invitation à découvrir le jazz pour les petits et les grands.

Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-11 par