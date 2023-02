Présentation du métier d’ébéniste-restaurateur de meubles anciens Lignes d’Art Brandérion Catégories d’Évènement: Brandérion

Présentation du métier d’ébéniste-restaurateur de meubles anciens Lignes d’Art, 31 mars 2023, Brandérion. Présentation du métier d’ébéniste-restaurateur de meubles anciens 31 mars – 2 avril Lignes d’Art Découverte d’un atelier d’ébénisterie Lignes d’Art Brandérion Brandérion 56700 Morbihan Bretagne Présentation d’un atelier où les meubles anciens sont restaurés traditionnellement. Vous découvrirez différentes essences de bois (chêne, noyer, merisier, palissandre, bois de rose, citronnier, sycomore), en massif et en placage, les autres matériaux utilisés en ébénisterie (nacre, laiton, ivoire, os) et de quelle manière on les travaille, les produits traditionnels (colles, vernis, cire). J’expliquerai ma façon de travailler, pour respecter l’identité et le vécu du meuble, les techniques traditionnelles en ébénisterie, pour le travail du bois et pour le mettre en valeur.

