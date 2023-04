15ème festival « Un Été dans mon Village : ensemble de spectacles, 26 août 2023, Lignerolles.

Venez découvrir les spectacles et le concert :

« L’être recommandé », Carnage production

« Mr et Mme O » la Volga- les 25 ans du spectacle qui a fait le tour du monde.

« La Fonction » funk avec le 109 SMAC de Montluçon.

2023-08-26

Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the shows and the concert:

« L’être recommandé », Carnage production

« Mr. and Mrs. O » la Volga- the 25th anniversary of the show that toured the world.

« La Fonction » funk with the 109 SMAC of Montluçon

Venga a descubrir los espectáculos y el concierto:

« L’être recommandé », producción de Carnage

« Sr. y Sra. O » la Volga – 25 aniversario del espectáculo que dio la vuelta al mundo.

« La Fonction » funk con el 109 SMAC de Montluçon

Erleben Sie die Aufführungen und das Konzert :

« L’être recommandé », Carnage production

« Mr and Mrs O » la Volga- das 25-jährige Jubiläum der Show, die um die Welt ging.

« La Fonction » Funk mit dem 109 SMAC in Montluçon

