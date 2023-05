15ème festival « Un Été dans mon Village : ensemble de spectacles, 25 août 2023, Lignerolles.

Venez découvrir les spectacles :

« Rameau le fou » – de Cies des Eaux et Forêts avec Yves Pigno

Apéro concert- en cours de programmation en partenariat avec le 109 Smac de Montluçon.

« Le film du dimanche soir» Annibal et ses Elephants..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 . .

Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the shows :

« Rameau le fou » – by Cies des Eaux et Forêts with Yves Pigno

Aperitif concert – in the course of programming in partnership with the 109 Smac of Montluçon.

« The Sunday night movie » Annibal and his Elephants.

Venga a descubrir los espectáculos:

« Rameau le fou » – por Cies des Eaux et Forêts con Yves Pigno

Concierto Apero – en curso de programación en colaboración con el 109 Smac de Montluçon.

« La película del domingo por la noche » Annibal y sus elefantes.

Entdecken Sie die Aufführungen :

« Rameau le fou » – von Cies des Eaux et Forêts mit Yves Pigno

Apero-Konzert – wird derzeit in Zusammenarbeit mit dem 109 Smac de Montluçon geplant.

» Der Film des Sonntagabends » Annibal et ses Elephants.

Mise à jour le 2023-04-21 par OTI Vallée du Coeur de France