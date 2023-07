Explorez de nuit un ouvrage fortifié de la Deuxième Guerre Mondiale Ligne Maginot – site de Villy-La Ferté La Ferté-sur-Chiers, 16 septembre 2023, La Ferté-sur-Chiers.

Plongez dans le quotidien d’un équipage d’ouvrage de la Ferté le temps d’une visite guidée en descendant à 25 mètres sous terre, à la lueur des lampes à pétrole. La visite est assortie du démarrage de l’un des groupes électrogènes et du système de ventilation.

La visite est guidée et dure deux heures. Bonnes chaussures et vestes sont recommandées (12°C et flaques d’eau dans la galerie souterraine). À 20h45, projection d’un film d’introduction, puis départ en visite.Tarifs visite nocturne : 9 euros pour les 15 ans et plus ; 4 euros pour les 7-14 ans ; gratuit pour les plus jeunes.

Ligne Maginot – site de Villy-La Ferté Fort de Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers La Ferté-sur-Chiers 08370 Ardennes Grand Est http://www.ouvragelaferté.fr https://www.facebook.com/ouvragedelaferte/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ouvragelaferte.fr/contact »}] La Ferté appartient au système de défense français frontalier de la ligne Maginot. En mai 1940, c’est le théâtre de l’un des évènements les plus dramatiques de la bataille de France : après plusieurs jours de combat, il vit l’intégralité de sa garnison – soit une centaine d’hommes – périr asphyxiée au fond de sa galerie souterraine. Parking gratuit à proximité du bâtiment d’accueil (bus et voitures).

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

