Visitez une fortification de la Seconde Guerre Mondiale 16 et 17 septembre Ligne Maginot – site de Villy-La Ferté Visite guidée gratuite à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Libre participation à la fin de la visite pour soutenir l’association. Réservation conseillée.

Découvrez l’histoire méconnue des soldats de la ligne Maginot en descendant 25 mètres sous terre au cours d’une visite guidée.

Départs les deux jours à 10h, 14h et 16h.

La Ferté appartient au système de défense français frontalier de la ligne Maginot. En mai 1940, c'est le théâtre de l'un des évènements les plus dramatiques de la bataille de France. Après plusieurs jours de combat, il vit l'intégralité de sa garnison – soit une centaine d'hommes – périr asphyxiée au fond de sa galerie souterraine.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:15:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

