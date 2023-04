HARPE ET DANSE : VIBRE ! – FESTIVAL HARPES AU MAX Espace culturel Le Préambule, 13 mai 2023, Ligné.

« Vibre ! » est l’histoire d’une rencontre entre deux marionnettes musiciennes aux cordes vibrantes et un intrigant saxophoniste. La danse, la poésie, les sonorités inattendues de la harpe classique, la harpe gabonaise (ngoma) et le saxophone s’y mélangent avec subtilité..

Espace culturel Le Préambule Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« Vibre ! » is the story of a meeting between two musical puppets with vibrating strings and an intriguing saxophonist. Dance, poetry, the unexpected sounds of the classical harp, the Gabonese harp (ngoma) and the saxophone are mixed with subtlety.

« Vibre » es la historia de un encuentro entre dos marionetas musicales de cuerdas vibrantes y un intrigante saxofonista. La danza, la poesía, los sonidos inesperados del arpa clásica, el arpa gabonesa (ngoma) y el saxofón se mezclan sutilmente.

« Vibre! » ist die Geschichte einer Begegnung zwischen zwei musikalischen Marionetten mit vibrierenden Saiten und einem intriganten Saxophonisten. Tanz, Poesie und die unerwarteten Klänge der klassischen Harfe, der gabunischen Harfe (Ngoma) und des Saxophons vermischen sich auf subtile Weise.

