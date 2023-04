CONTE : MON CARNET DE VOYAGE 40 Rue de Vieillevigne, 12 mai 2023, Ligné.

Par Natacha Mattenet-Flecniakoska. Atelier musical et sonore pour enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit sur inscription..

2023-05-12

40 Rue de Vieillevigne Bibliothèque Antoine de St Exupéry

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



By Natacha Mattenet-Flecniakoska. Musical and sound workshop for children under 3 years old. For children from 0 to 3 years old. Free with registration.

Por Natacha Mattenet-Flecniakoska. Taller musical y sonoro para niños menores de 3 años. Para niños de 0 a 3 años. Inscripción gratuita.

Von Natacha Mattenet-Flecniakoska. Musik- und Klangworkshop für Kinder unter 3 Jahren. Für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung.

