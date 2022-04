Ligne des hirondelles spéciale – weekend gourmand du chat perché Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

Ligne des hirondelles spéciale – weekend gourmand du chat perché Saint-Claude, 1 octobre 2022, Saint-Claude. Ligne des hirondelles spéciale – weekend gourmand du chat perché Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude 1 Avenue de Belfort Saint-Claude

2022-10-01 09:30:00 – 2022-10-01 Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude 1 Avenue de Belfort

Saint-Claude Jura LIGNE DES HIRONDELLES SPECIALE WEEKEND GOURMAND DU CHAT PERCHE Le Samedi 1er Octobre 2022- Au départ de Saint-Claude Accueil et commentaire dans le train.

Cette journée est une ode “au bien mangé”, la ville de Dole se transforme en un grand village gourmand. Des spectacles à boire et à manger, des villages éphémères, un espace enfant, des artisans qui exposent dans le centre-ville. Remise des Pass gourmands du Chat Perché puis après-midi libre Tarif adultes : 70€; enfants (4 à 12ans) : 37€; bambins (-4ans) : 10€ Renseignements & réservations : Office de Tourisme de Saint-Claude 03.84.45.34.24 – contact.ot@hautjurasaintclaude.fr contact.ot@hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 34 24 LIGNE DES HIRONDELLES SPECIALE WEEKEND GOURMAND DU CHAT PERCHE Le Samedi 1er Octobre 2022- Au départ de Saint-Claude Accueil et commentaire dans le train.

Tarif adultes : 70€; enfants (4 à 12ans) : 37€; bambins (-4ans) : 10€ Renseignements & réservations : Office de Tourisme de Saint-Claude 03.84.45.34.24 – contact.ot@hautjurasaintclaude.fr Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude 1 Avenue de Belfort Saint-Claude

