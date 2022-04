Ligne des hirondelles en direction d’arc et senans Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude Jura Embarquez pour un voyage commenté sur la ligne des hirondelles à la découverte de la Saline Royale d’Arc et Senans, chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle des Lumières. Elle constitue également un témoignage rare dans l’histoire de l’architecture industrielle. le vendredi 22 Avril et le vendredi 1er Juillet 2022 La formule inclut l’accompagnement et le commentaire dans le train, un repas gourmand au restaurant, une visite guidée de la Saline Royale d’Arc et Senans et un pot de l’amitié.

Tarifs : 70€ adultes ; 37€ enfants (4 à 12 ans) ; 10€ enfant de moins de 4 ans Réservation obligatoire Renseignements et réservation à l'Office de Tourisme St-Claude : 03 84 45 34 24. contact.ot@hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 34 24 http://www.saint-claude-haut-jura.com/

Tarifs : 70€ adultes ; 37€ enfants (4 à 12 ans) ; 10€ enfant de moins de 4 ans Réservation obligatoire Renseignements et réservation à l'Office de Tourisme St-Claude : 03 84 45 34 24.

