Ligne des hirondelles au départ de Saint-Claude à Dole Saint-Claude, 29 avril 2022, Saint-Claude.

Ligne des hirondelles au départ de Saint-Claude à Dole Saint-Claude

2022-04-29 – 2022-04-29

Saint-Claude Jura

EUR 10 70 LDÉCOUVERTE DE LA LIGNE FERROVIAIRE SAINT-CLAUDE / DOLE

La Ligne des Hirondelles traverse le Jura de part en part, reliant Dole à Saint-Claude.

2h30 de cheminement à travers la forêt de Chaux, les réputés vignobles d’Arbois, les vastes plateaux du Grandvaux, la Vallée de la Bienne…”.

La ligne des Hirondelles dans le Jura c’est 36 tunnels dont un en forme de fer à cheval, 18 viaducs, 120 km de voyage entre ciel et terre, entre plaine et montagne, le tout entre 300 et 950m d’altitude.

Les vendredis et dimanches en Juillet et Aout, le vendredi 29 Avril, le vendredi 27 Mai les vendredis 17 et 24 juin ainsi que le vendredi 28 octobre de 9h30 à 21h au départ de la gare de Saint Claude.

Accompagnement et commentaires dans le train. Repas dans un restaurant de la ville (entrée, plat, dessert, vin et café compris). Visite guidée de la Maison natale de Pasteur. Visite guidée du centre ancien de Dole. Pot de l’amitié.

Tarifs : 70€ adultes – 37€ enfants (4 à 12ans) – 10€ : enfant (- de 4 ans)

Renseignements et Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 03.84.45.34.24

Départ avec minimum 20 personnes

Attention : Une bonne condition physique est requise.

contact.ot@hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 34 24

Saint-Claude

