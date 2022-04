Ligne de texte, ligne d’horizon ! Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Nuit des musées

Ligne de texte, ligne d'horizon ! Musée Fabre, 14 mai 2022 Samedi 14 mai, 20h00, 20h40, 21h30, 22h10, 22h40 dans la limite des places disponibles

A travers de courts extraits de textes issus de la littérature, de correspondances ou d’écrits d’artistes, partez en balade à travers les mots dans les paysages de la collection du musée.

-Parcours romantique de Dagan à Delacroix rendez-vous salle 30

-Parcours de Courbet à Bazille rendez-vous salle 37 _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l'appellation "Musée de France"._

© Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole A través de breves extractos de textos de la literatura, de correspondencia o de escritos de artistas, dé un paseo a través de las palabras en los paisajes de la colección del museo.

-Ruta romántica de Dagan a Delacroix cita habitación 30

-Ruta de Courbet a Bazille cita en la sala 37

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación "Museo de Francia". Sábado 14 mayo, 20:00, 20:40, 21:30, 22:10, 22:40 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier

