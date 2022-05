Ligne de texte, ligne d’horizon ! Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Ligne de texte, ligne d’horizon ! Musée Fabre, 14 mai 2022, Montpellier. Ligne de texte, ligne d’horizon !

le samedi 14 mai à Musée Fabre

A travers de courts extraits de textes issus de la littérature, de correspondances ou d’écrits d’artistes, partez en balade à travers les mots dans les paysages de la collection du musée. -Parcours romantique de Dagan à Delacroix rendez-vous salle 30 -Parcours de Courbet à Bazille rendez-vous salle 37 _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

dans la limite des places disponibles

Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:40:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:10:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:40:00 2022-05-14T23:15:00

Catégories d'évènement: Hérault, Montpellier

Musée Fabre Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

