LES DIJÒUS DE LIGNAN Lignan-sur-Orb, 1 juin 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Rendez vous tous les jeudis jusqu’au 13 juillet pour une soirée festive et conviviale avec restauration, buvette, musique.

Chaque semaine un groupe différent ambiancera votre soirée.

La médiathèque restera ouverte jusqu’à 20h ces soirs-là..

2023-06-01 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-13 22:00:00. .

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Join us every Thursday until July 13 for a festive evening of food, drink and music.

Every week, a different band will be on hand to entertain you.

The media library will remain open until 8pm on these evenings.

Acompáñenos todos los jueves hasta el 13 de julio en una velada festiva de comida, bebida y música.

Cada semana actuará un grupo diferente.

La mediateca permanecerá abierta hasta las 20.00 horas.

Treffen Sie sich jeden Donnerstag bis zum 13. Juli zu einem festlichen und geselligen Abend mit Essen, Trinken und Musik.

Jede Woche wird eine andere Band für Stimmung sorgen.

Die Mediathek bleibt an diesen Abenden bis 20 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE