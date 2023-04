QUINZAINE DU JEU – JEUX D’ÉNIGMES Avenue des Frères Boyer, 26 avril 2023, Lignan-sur-Orb.

Dans le cadre de la Quinzaine du Jeu, la ludothèque te propose une sélection de jeux de société qui font cogiter! Dès 6 ans..

2023-04-26 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-26 17:00:00. .

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



As part of the « Quinzaine du Jeu » (Game Fortnight), the toy library offers you a selection of board games that make you think! From 6 years old.

En el marco de la « Quinzaine du Jeu » (Quincena del Juego), la ludoteca le propone una selección de juegos de mesa que le harán pensar A partir de 6 años.

Im Rahmen der « Quinzaine du Jeu » bietet dir die Ludothek eine Auswahl an Gesellschaftsspielen, die dich zum Grübeln bringen! Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE