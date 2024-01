ATELIER CRÉATIF DESSIN KAWAÏ ET CHIBI – MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb, samedi 24 février 2024.

ATELIER CRÉATIF DESSIN KAWAÏ ET CHIBI – MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24

Viens t’initier à la technique du dessin Kawaï et Chibi avec Cécile Fiter et dessine des dessins trop mignons !

De 5 à 10 ans. Sur réservation.

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie mediatheque@lignansurorb.fr



