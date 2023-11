Randonnée pédestre Lignac Catégories d’Évènement: Indre

Lignac Randonnée pédestre Lignac, 4 novembre 2023, Lignac. Lignac,Indre Familles rurales Lignac-Tilly organise une randonnée pédestre de 8 km..

Samedi 2023-11-04 14:30:00. 1 EUR.



Familles rurales Lignac-Tilly is organizing an 8 km hike. Familles rurales Lignac-Tilly organiza una marcha de 8 km. Familles rurales Lignac-Tilly organisiert eine 8 km lange Wanderung.

