Fête de la Saint-Christophe Place Jean-Marie Berthon, 29 juillet 2023, Lignac. Week-end de fête avec brocante, manèges et feu d’artifice….

Place Jean-Marie Berthon

Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire



Weekend of festivities with flea market, rides and fireworks… Un fin de semana de fiesta con mercadillo, atracciones y fuegos artificiales… Festwochenende mit Flohmarkt, Fahrgeschäften und Feuerwerk… Mise à jour le 2023-05-11 par ADT INDRE

