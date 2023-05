Fête des plantes Chemin de la Cure, 18 mai 2023, Lignac.

Nouvelle édition de la fête des plantes dans le cadre original de la cour de l’ancien presbytère..

Jeudi 2023-05-18 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-18 18:00:00. EUR.

Chemin de la Cure

Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire



New edition of the plant festival in the original setting of the courtyard of the old presbytery.

Otra edición de la fiesta de las plantas en el marco original del patio del antiguo presbiterio.

Neue Ausgabe des Pflanzenfests in der originellen Umgebung des Hofs des alten Pfarrhauses.

