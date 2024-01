Banquet – Théâtre Lignac, samedi 20 janvier 2024.

La compagnie de théâtre 7 épées s’est lancée dans un tour de l’Indre à pied, à la rencontre de ses habitants, à la manière de Don Quichotte. Entre Le Blanc et Saint Benoit du Sault, elle fera halte à La Cloche. Les comédien.ne.s et et techniciens de cette tournée en profiteront pour nous raconter les histoires glanées durant ce périple et les raisons de cette épopée. Et certainement des surprises théâtrales, connaissant leur bon vivre. Vous pouvez venir préparer le festin avec l’équipe à 17h30, ou apporter un plat à partager, ou glisser vos pieds sous la table.

22 Rue Aliénor d’Aquitaine

Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire raoulpetit@gmail.com



