Lights on – Only slave nation Djebali + Nems B Baby Club, 13 novembre 2021, Marseille.

Lights on – Only slave nation Djebali + Nems B

Baby Club, le samedi 13 novembre à 23:50

Put the lights on ! La saison d’été est terminée, l’automne arrive et envahit Marseille ! C’est au cœur de la ville que le plus petit des clubs au grand nom rayonne… En ce samedi on reçoit Only salve nation & Nems B ! – Nems B – Né en 1979 à Aix-en-Provence, Nahim Bendjilali alias Nems-B est très vite passionné de culture vinyle ainsi que de Soul, Funk, Jazz, Hip Hop. Il découvre alors la Techno et la House Music au milieu des années 90. Gérant Phonons and Deepness Road avec sa célèbre série de podcasts et d’événements. C’est pour sa sélection musicale, ses compétences de DJ avec 15 ans d’expérience, et ses valeurs positives que nous avons l’honneur de le recevoir ce samedi. On vous attend autour d’un cocktail pour trinquer et danser ensemble Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ✸ Line Up ✸ Only slave nation -> [https://soundcloud.com/only-slave-nation](https://soundcloud.com/only-slave-nation) Nems-B ->[https://soundcloud.com/nemsb](https://soundcloud.com/nemsb) ✸ Informations ✸ L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. ✸ Billetterie ✸ Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place .

♫♫♫

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T23:50:00 2021-11-13T06:00:00