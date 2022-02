LIGHTS ON : Nems-B & Phil Gray Lopez Baby Club, 26 février 2022, Marseille.

LIGHTS ON : Nems-B & Phil Gray Lopez

Baby Club, le samedi 26 février à 23:55

Situé au coeur du quartier du Cour julien, le Baby, club underground emblématique de la ville de Marseille, vous donne rendez-vous tous les samedis pour la soirée House et Tech house de la semaine. Ce Samedi 26 Février le Baby ouvre ses portes au label PHONONS. LIGHTS ON new artists every week ! ■ Réservations de table ■ Réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ■ Line-Up ■ Nems-B (PHONONS) Né en 1979 à Aix-en-Provence, Nahim Bendjilali alias Nems-B se passionne très vite pour la culture vinyle à travers la Soul, la Funk, le Jazz et le Hip Hop. Il découvre la Techno et la House Music au milieu des années 90. C’est pour sa sélection musicale, ses compétences pointues de DJ avec 15 ans d’expérience, et ses valeurs positives qu’il est autant respecté dans le milieu. [https://soundcloud.com/nemsb](https://soundcloud.com/nemsb) ☽ Phil Gray Lopez (PHONONS) Philippe Gray-Lopez est le co-fondateur de phonons.net, Hybrid dj/live performer alias “Subrealist”. Créant une musique dancefloor expérimentale, transcrivant des motifs polyrythmiques de batterie et percussions traditionnelles, Phil Gray réinvente le dj set traditionel. [https://soundcloud.com/subrealist64](https://soundcloud.com/subrealist64) ■ Horaires ■ Ouvert du Mercredi au Samedi, de 00h00 à 06h00 ■ Pass Sanitaire ■ L’accès au Baby Club se fait uniquement sur présentation du Pass sanitaire : – d’un schéma vaccinal complet. – ou d’un résultat d’un test RT-PCR ou anti-génique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois. – Les auto-tests ne sont pas considérés comme une preuve permettant de valider le pass sanitaire. Une pièce d’identité vous sera demandé pour accéder au club. ■ Billetterie ■ Pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

10€

♫♫♫

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T23:55:00 2022-02-26T06:00:00