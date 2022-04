LIGHTS ON : Kiko ( afterlife , Diynamic ) & Lucye ( Family piknik ) Baby Club Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LIGHTS ON : Kiko ( afterlife , Diynamic ) & Lucye ( Family piknik ) Baby Club, 23 avril 2022, Marseille. LIGHTS ON : Kiko ( afterlife , Diynamic ) & Lucye ( Family piknik )

Baby Club, le samedi 23 avril à 23:55

Situé au coeur du quartier du Cour julien, le Baby, club underground emblématique de la ville de Marseille, vous donne rendez-vous tous les samedis pour la soirée House et Tech house de la semaine. Ce Samedi 23 Avril le Baby ouvre ses portes à Kiko et Lucye LIGHTS ON new artists every week ! ■ Réservations de table ■ Réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ■ Line-Up ■ KIKO [https://soundcloud.com/signaturebykiko](https://soundcloud.com/signaturebykiko) LUCYE [https://soundcloud.com/lucye_fr](https://soundcloud.com/lucye_fr) ■ Horaires ■ Ouvert du Mercredi au Samedi, de 00h00 à 06h00 ■ Billetterie ■ Pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

10€

♫♫♫ Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

