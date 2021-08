Voiron Lycée Ferdinand Buisson Isère, Voiron Lightpainting au lycée Ferdinand Buisson avec l’artiste, Jadikan Lycée Ferdinand Buisson Voiron Catégories d’évènement: Isère

Lycée Ferdinand Buisson, le samedi 18 septembre à 20:30

Les créations photographiques de l’artiste sur les sites patrimoniaux du Pays Voironnais sont exposées au lycée à partir du 18 septembre. Rencontre et démonstration autour de la technique du lightpainting, en présence de l’artiste, Jadikan, à la tombée de la nuit. Réservation obligatoire, sur place.

