Ille-et-Vilaine Exposition sortie de résidence Atelier de l’Achille. Danielle Genadry, artiste peintre libanaise, travaille avec divers médias (peintures, dessins, sérigraphies) pour examiner comment la distance, la lumière et le mouvement affectent les expériences visuelles.

Sa pratique est somptueusement centrée sur la relation entre la peinture et la photographie.

