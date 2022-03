Light painting : jeu de lumière Médiathèque Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

Light painting : jeu de lumière Médiathèque, 29 avril 2022, Dangé-Saint-Romain. Light painting : jeu de lumière

Médiathèque, le vendredi 29 avril à 18:00

À vos lumières ! Venez partager un moment convivial et réaliser des œuvres en light painting. Rien de plus simple : une source de lumière, un appareil photo, quelques réglages et beaucoup de créativité ! À partir de 8 ans – Sur inscription. Places limitées.

Sur inscription. Gratuit.

Atelier créatif Médiathèque Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu Médiathèque Adresse Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Ville Dangé-Saint-Romain lieuville Médiathèque Dangé-Saint-Romain Departement Vienne

Médiathèque Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/

Light painting : jeu de lumière Médiathèque 2022-04-29 was last modified: by Light painting : jeu de lumière Médiathèque Médiathèque 29 avril 2022 Dangé-Saint-Romain Médiathèque Dangé-Saint-Romain

Dangé-Saint-Romain Vienne