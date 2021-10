Vitry-sur-Seine Exploradôme île de France, Vitry-sur-Seine Light Painting Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Vitry-sur-Seine

Light Painting Exploradôme, 27 octobre 2021, Vitry-sur-Seine. Date et horaire exacts : Le mercredi 27 octobre 2021

de 10h30 à 12h30

payant

Atelier de création d’images en utilisant différentes sources de lumière. L’atelier commence par une initiation aux fonctionnalités et technique d’utilisation d’un appareil photo numérique, chaque participant peut manipuler l’appareil et s’essayer à différentes prises de vue, mises en scène et portraits… Après une démonstration de la technique de base de light painting, dans l’obscurité avec différentes sources de lumière, les participants sont amenés à “peindre avec la lumière” pour réaliser des création photographiques uniques. Animations -> Atelier / Cours Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse Vitry-sur-Seine 94400

13 : Châtillon – Montrouge (1488m) 13 : Malakoff Rue Etienne Dolet (2013m) 172, 132, 180, 182 RER C : Depuis Paris, trains MONA ou ROMI Depuis Massy-Palaiseau ou Pont de Rungis, trains NORA Depuis Choisy-le-Roi, trains NORA ou GOTA Arrêt « Vitry-sur-Seine » RER D : Depuis Paris, trains direction Maisons-Alfort/Alfortville Depuis Massy-Palaiseau ou Pont de Rungis, trains direction Maisons-Alfort/Alfortville Arrêt « Maisons-Alfort/Alfortville »

Contact : Exploradôme 01 43 91 16 20 reservation@exploradome.com http://www.exploradome.fr Animations -> Atelier / Cours En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-27T10:30:00+02:00_2021-10-27T12:30:00+02:00

exploradôme

Détails Catégories d’évènement: île de France, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Exploradôme Adresse 18 avenue Henri Barbusse Ville Vitry-sur-Seine lieuville Exploradôme Vitry-sur-Seine