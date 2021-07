Abbeville Abbeville Abbeville, Somme Light painting / 5-11 ans Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Light painting / 5-11 ans Abbeville, 11 août 2021-11 août 2021, Abbeville. Light painting / 5-11 ans 2021-08-11 – 2021-08-11

Abbeville Somme 5 5 5 L’exposition autour des photographies de Robert Doisneau est l’occasion de découvrir le travail de la photo, de la lumière, du geste, de la pose et de le

réutiliser dans un atelier de « light painting »

Enfant de 5 à 11 ans L’exposition autour des photographies de Robert Doisneau est l’occasion de découvrir le travail de la photo, de la lumière, du geste, de la pose et de le

réutiliser dans un atelier de « light painting »

Enfant de 5 à 11 ans patrimoine.publics@abbeville.fr +33 3 22 20 29 69 L’exposition autour des photographies de Robert Doisneau est l’occasion de découvrir le travail de la photo, de la lumière, du geste, de la pose et de le

réutiliser dans un atelier de « light painting »

Enfant de 5 à 11 ans Pôle patrimoine dernière mise à jour : 2021-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbeville Adresse Ville Abbeville lieuville 50.10725#1.83313