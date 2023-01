LIGHT ON RUN MADINE Nonsard-Lamarche Nonsard-Lamarche Nonsard-Lamarche Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Nonsard-Lamarche La Light on Run Madine – anciennement les Foulées de Madine – donne rendez-vous aux sportifs le jeudi de l’Ascension pour une journée en pleine nature aux abords du lac de Madine à Nonsard. À vos marques, prêt, partez ! Deux formats de course sont proposés pour satisfaire les coureurs d’un jour ou de toujours : un 10 km et un semi-marathon (21,1 km). 7h – 9h45 : Retrait des dossards

9h45 : Départ 10km

10h : Départ semi-marathon (21,1 km)

12h30 : Remise des récompenses 10 km : 15 €

Semi-marathon : 21 €. contact@abso-sport.fr +33 6 37 08 97 57 https://www.lightonrun.com/ Nonsard-Lamarche

