2022-05-26 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-26 16:00:00 16:00:00

Nonsard-Lamarche Meuse Nonsard-Lamarche La Light on Run Madine** – anciennement les Foulées du lac Madine – donne rendez-vous aux sportifs le jeudi de l’Ascension pour une journée en pleine nature aux abords du lac de Madine à Nonsard. À vos marques, prêt, partez ! Deux formats de course sont proposés pour satisfaire les coureurs d’un jour ou de toujours : un 10km* et un Semi-Marathon** (21,1 km) ! Retrouvez ainsi les horaires de la journée du Jeudi 26 mai 2022 : 7h – 9h45 : Retrait des dossards

9h45 : Départ 10km

10h : Départ Semi-Marathon (21,1 km)

12h30 : Remise des récompenses

Pour cette première édition, LIGHT ON RUN Madine** s’annonce être une journée de beau sport, de partage et de superbes victoires ! Pour prendre le départ, vous devez vous inscrire à la course de votre choix selon les tarifs suivants : 10 km : 12 €

semi-marathon : 19 € Avec LIGHT ON, l’objectif est de faire évoluer l’expérience des sports d’endurance tels que le triathlon, le trail ou encore le running. Les valeurs véhiculées ? Dynamisme, innovation, positivité, accessibilité et sens de l’effort ! Attention, la présentation d’un certificat médical est obligatoire pour les non licenciés. Il faudra également montrer une pièce d’identité pour retirer son dossard. Le nombre de participants est limité pour chaque format de course. Ne tardez pas pour réserver votre dossard pour le Light On Run Madine** ! contact@abso-sport.fr +33 6 37 08 97 57 https://www.lightonrun.com/ Nonsard-Lamarche

