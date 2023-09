So Brass fait son cinéma – Brass Band de l’ONPL – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 17 € à 24 €BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39 Concert Le très réputé Brass band de l’Orchestre National des Pays de la Loire fait son cinéma et rend hommage à cette musique sans frontières, joyeuse et nostalgique à la fois. Avec un programme autour des grands compositeurs de musiques de films, chacun pourra retrouver la couleur musicale de ses personnages favoris. Rendez-vous avec John Williams, Ennio Morricone, Nino Rota, Lalo Schifrin et Michel Legrand. Partagez un moment vivant avec un ensemble à la bonne humeur communicative, qui n’hésite pas à sortir des sentiers battus. Trompettes : Jérôme Pouré, Jean-Marie Cousinié, Vincent Mitterrand, Maxime FasquelCor : David MacéTrombones : Jacques Barbez, Marc Merlin, Jean-Sébastien Scotton, Nicolas DesvoisTuba : Maxime DuhemPercussions : Abel Billard, Hans Loirs Tout public à partir de 6 ans Durée : 1h30 Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36
http://www.sainte-luce-loire.com
https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/

