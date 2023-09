Mauvaises filles – Cie À la Tombée des Nues – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 19 avril 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-04-19

Horaire : 18:00

Gratuit : oui

Théâtre documentaire – Sortie de résidence. Le projet « Mauvaises filles » est accueilli en résidence du 15 au 19 avril 2024, dans le cadre d’une aide à la création. Ce premier moment de confrontation avec le public sera l’occasion pour les artistes de présenter le spectacle et un extrait de ce qui a déjà été travaillé. Le projet révèle un silence d’État qui a ébranlé la vie de milliers de filles enfermées sur décision judiciaire arbitraire dans des établissements religieux (Les Bons Pasteurs) à travers la France et dans d’autres pays, du 19e siècle aux années 80. Aujourd’hui des femmes concernées par ces enfermements, les « survivantes » comme elles s’auto-définissent, ont rencontré l’équipe artistique et participent au spectacle par leurs témoignages, pour que les archives prennent corps et voix. À l’issue de la restitution, rendez-vous au bar du théâtre pour poursuivre les échanges et livrer vos impressions aux comédiennes. Avec Servane Daniel et Anaïs HartéMise en scène : Laureline Lejeune Tout public à partir de 10 ans Durée : 45 min. + échange

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/