Jeudi Musical #5 : Tchologo Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 11 avril 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-04-11

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : non 5 euros Tout public

Un grand écart entre deux cultures musicales aux antipodes. On retrouve Jenlwy Livenais, guitariste-chanteur de punk rock français et Lassana Coulibaly, percussionniste-chanteur traditionnel africain, liés par une amitié fraternelle après 25 ans d’aventures musicales et de voyages entre l’Afrique et l’Europe. Un son où se mêlent les chants incantatoires des initiés du poro (initiation traditionnelle sénoufo) et les chants français, anglais. Une alchimie de guitares rock aux accents sahéliens et de percussions à peau et cordes comme le boloye, instrument sacré traditionnel rarement entendu. Les quelques vieux blues empruntés au répertoire afro américain retrouvent, avec eux, la chaleur et l’écho des terres arides africaines. Embarquez pour un voyage musical surprenant ! Les Jeudis Musicaux sont de retour cette saison. Cinq soirées musicales dans l’esprit des cafés-concerts. Pour l’occasion, le théâtre Ligéria se transforme et vous accueille dans une ambiance conviviale, intimiste et musicale ! Chaque soirée mettra à l’honneur les producteurs locaux pour vous permettre de boire un verre et grignoter. Une thématique différente est proposée sur chaque concert…

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 39 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/jeudi-musical-5-tchologo/