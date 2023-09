Bateau – par Antoine Toulemonde / Cie Les Hommes Sensibles – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 20 mars 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-03-20

Horaire : 15:00 15:50

Gratuit : non 4 € (moins de 18 ans) – 7 € (adulte) BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

Théâtre d’objets. Un spectacle pour toute la famille destiné à l’enfant qui vit en chacun de nous. « Bateau », c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un corps d’adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? Tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Cette pièce est la pelle pour le déterrer et se prendre à rêver avec la femme sensible ou l’homme sensible que nous sommes. Sous une forme poético-punk, « Bateau » met en scène un adulte dans une chambre d’enfant avec sa psychologie d’adulte et ses logiques d’enfant. Mêlant théâtre d’objets, poésie et cirque, un premier spectacle plein de sensibilité et d’humanité à voir en famille ! Public : à partir de 5 ans, famille Durée : 50 min.

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/