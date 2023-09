Bonobo – Cie Fracas – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 28 février 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-02-28

Horaire : 15:00 15:40

Gratuit : non 4 € (moins de 18 ans) – 7 € (adulte) BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

BD concert. Concert dessiné ou BD en musique, ce spectacle est une invitation au voyage.Au beau milieu d’une vaste forêt, nous suivons les tribulations d’un enfant sauvage qui vit en parfaite harmonie avec la nature et son meilleur ami, un petit singe bonobo libre et spontané. Ce petit paradis sur terre est leur royaume, jusqu’au jour où…Pendant que les héros de cette histoire sautent joyeusement de branche en branche, les doigts de Sébastien Capazza, musicien multi-instrumentiste, volent de la guitare aux saxophones, des gongs aux percussions les plus surprenantes.Les images et la musique invitent avec douceur chaque spectateur, petit ou grand, à laisser libre cours à son imaginaire. Musique, idée originale : Sébastien CapazzaDessins, scénario : Alfred Public : à partir de 4 ans Durée : 40 min.

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/