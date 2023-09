Les Filles aux mains jaunes – Atelier Théâtre Actuel – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 17 février 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-02-17

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 17 € à 24 €BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

Théâtre Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début du XXe siècle. Quatre ouvrières d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, vont devoir se confronter au monde du travail et subir l’injustice réservée aux femmes. Mais dans cet univers pourtant effrayant, émergent l’échange, la solidarité, la possibilité d’avoir une opinion. Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les suffragistes, va questionner chacune de ses amies, et leur proposer une nouvelle vision de la femme : indépendante et libre. Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long combat des femmes pour l’égalité : à travail égal salaire égal ! Texte : Michel BellierMise en scène : Johanna BoyéAvec Brigitte Faure ou Brigitte Damiens, Anna Mihalcea ou Eva Dumont, Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h30

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/