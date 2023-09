Jeudi Musical #4 : Kham Meslien Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 8 février 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-02-08

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : non 5 euros Tout public

Bassiste du groupe Lo’Jo jusqu’en 2016, Kham Meslien s’est produit sur l’ensemble des continents. Avec ce projet, il se lance dans une nouvelle aventure, introspective et partagée. Des paysages arides, baignés de lumière, où la matière s’apaise… Si les compositions de Kham Meslien évoquent les grands espaces, c’est que le musicien emprunte la puissance narrative de la contrebasse et la chaleur des mélodies accrocheuses. Accompagné d’effets, d’un charango et de percussions, il explore les sonorités de son instrument, superpose les boucles et les improvisations. Les Jeudis Musicaux sont de retour cette saison. Cinq soirées musicales dans l’esprit des cafés-concerts. Pour l’occasion, le théâtre Ligéria se transforme et vous accueille dans une ambiance conviviale, intimiste et musicale ! Chaque soirée mettra à l’honneur les producteurs locaux pour vous permettre de boire un verre et grignoter. Une thématique différente est proposée sur chaque concert…

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 39 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/jeudi-musical-4-chahu/