Phénix – Cie Käfig / Mourad Merzouki – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 31 janvier 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-01-31

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 17 € à 24 €BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

Danse « Phénix » est né d’une rencontre inattendue et singulière entre la viole de gambe et la danse. Ici quatre danseurs dialoguent avec cet instrument à cordes très en vogue au XVIIe siècle. Sur scène, les artistes évoluent également sur des musiques électro pour renforcer la puissance de cette association inattendue.Mourad Merzouki a souhaité réunir des disciplines que tout oppose, pour créer une forme légère et singulière, où les artistes croisent leurs univers. Direction artistique et chorégraphie : Mourad MerzoukiAssisté de Kader BelmoktarMusique live : Lucile Boulanger ou Garance Boizot ou Salomé GasselinMusique additionnelles : ArandelInterprétation : Mathilde Devoghel, Aymen Fikri, Hatim Laamarti, Pauline Journé Tout public à partir de 7 ans Durée : 1h

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/