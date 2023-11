Jeudi Musical #3 : Chahu Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, janvier 25, 2024, .

2024-01-25

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : non 5 euros Tout public

Chahu est un jeune chanteur angevin à la voix singulière et mélancolique, qui délivre des sentiments intimes dans son second album, « 2222 ». Un opus aux textes sombres mais aussi baignés de lumière. Il ne fait pas beaucoup de bruit, ce Chahu, avec ses mélodies simples, ses plaintes amoureuses grattées discrètement sur son ukulélé et sa voix rauque et envoûtante sur des synthés hilares. Les Jeudis Musicaux sont de retour cette saison. Cinq soirées musicales dans l’esprit des cafés-concerts. Pour l’occasion, le théâtre Ligéria se transforme et vous accueille dans une ambiance conviviale, intimiste et musicale ! Chaque soirée mettra à l’honneur les producteurs locaux pour vous permettre de boire un verre et grignoter. Une thématique différente est proposée sur chaque concert…

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 39 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/jeudi-musical-3-chahu/