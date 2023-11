Prévert – par Yolande Moreau et Christian Olivier – Saison Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 10 janvier 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-01-10

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 17 € à 24 €BILLETTERIES :- sur sainte-luce-loire.com- au 02 40 68 16 39

Lecture musicale et poétique Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. Chacun fait son portrait de Prévert depuis l’école. Le cancre, l’oiseau à dessiner, les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle… Yolande Moreau, loin de la famille Deschiens, et Christian Olivier, hors du groupe Têtes Raides, croquent leur portrait du grand-frère Jacques, tendre anarchiste, poète au langage déstructuré, génie des inventaires avec ratons-laveurs. Trois musiciens les accompagnent. La comédienne chante et le chanteur joue. Les souvenirs des récitations se transforment en moments de grâce. Une table basse, des instruments et des feuilles volantes, quelques fantômes de vers libres… Voix : Yolande Moreau & Christian OlivierGuitare : Serge BegoutClavier, cuivres, scie musicale, bruitage : Pierre PayanAccordéon, percussions : Clarisse Catarino Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h30

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/listes/saison-culturelle/