[Saison culturelle ] Prévert avec Yolande Moreau & Christian Olivier Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 10 janvier 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-01-10

Horaire : 20:00

Gratuit : non De 11€ à 24€ selon l’abonnement ou la réduction. A partir de 8 ans

Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. Chacun fait son portrait de Prévert depuis l’école. Le cancre, l’oiseau à dessiner, les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle… Yolande Moreau loin de la famille Deschiens, et Christian Olivier, hors du groupe Têtes Raides, croquent leur portrait du grand-frère Jacques, tendre anarchiste, poète au langage déstructuré, génie des inventaires avec ratons-laveurs. Trois musiciens les accompagnent. La comédienne chante et le chanteur joue. Les souvenirs des récitations se transforment en moments de grâce. Une table basse, des instruments et des feuilles volantes, quelques fantômes de vers libres… Les artistesComédienne et réalisatrice, Yolande Moreau signe Quand la mer monte et Henri, elle s’attelle à un troisième projet aujourd’hui. Elle rencontre Christian Olivier en Suisse, lors d’une exposition sur le grand Jacques. Le chanteur des Têtes Raides compose dès lors des musiques nouvelles sur les poèmes de l’homme à la casquette et au mégot. Il chante avec Yolande Moreau, truculente et griffeuse. Ils font entendre « Étranges étrangers », où Prévert épingle le racisme et la fraternité à travers des vers brûlants d’actualité. Scénario et mise en scène :Voix : Yolande Moreau & Christian OlivierGuitare : Serge BegoutClavier, cuivres, scie musicale, bruitage : Pierre PayanAccordéon, percussions : Clarisse CatarinoRégisseur général : Benoît BlochRégisseur son : Wladimir SorokineRégisseur lumière : David Conier

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

