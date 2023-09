Jeudi Musical #2 : Leïla Huissoud Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire, 14 décembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-12-14

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : non 5 euros Tout public

Leïla Huissoud chante des histoires en forme de cartes postales, de feuilles volantes ou de Post-it ! Sur scène, deux silhouettes se forment révélant deux personnages habitant deux mondes distincts. L’un est exubérant et léger, l’autre sombre et renfermé. Chacun est une facette de Leïla, les deux se complètent et se confrontent. Une histoire d’amour et d’humour dont les chapitres se seront écrits sur la route et sur les planches. Les Jeudis Musicaux sont de retour cette saison. Cinq soirées musicales dans l’esprit des cafés-concerts. Pour l’occasion, le théâtre Ligéria se transforme et vous accueille dans une ambiance conviviale, intimiste et musicale ! Chaque soirée mettra à l’honneur les producteurs locaux pour vous permettre de boire un verre et grignoter. Une thématique différente est proposée sur chaque concert…

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 39 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/jeudi-musical-2-leila-huissoud/