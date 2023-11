Conférence : renaturation des cours d’école Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

30 novembre 2023
Sainte-Luce-sur-Loire

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Tout public La mairie organise un temps d’échange avec les Lucéens sur la renaturation des cours d’école, nottament le groupe scolaire du centre, avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 44. Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

Ligéria
80 Rue de la Loire
Sainte-Luce-sur-Loire
02 40 68 16 36
02 40 68 16 00

